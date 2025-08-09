Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MVU en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MVU.

Le prix de Memes vs Undead (MVU) est actuellement de 0.00027467 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MVU en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Memes vs Undead (MVU) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Memes vs Undead en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Memes vs Undead en USD était de $ -0.0001792130.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Memes vs Undead en USD était de $ -0.0002291080.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Memes vs Undead en USD était de $ -0.0019098857302679268.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -14.33% 30 jours $ -0.0001792130 -65.24% 60 jours $ -0.0002291080 -83.41% 90 jours $ -0.0019098857302679268 -87.42%

Analyse de prix de Memes vs Undead (MVU)

Découvrez la dernière analyse de prix de Memes vs Undead : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00027189$ 0.00027189 $ 0.00027189 Haut 24 h $ 0.00032881$ 0.00032881 $ 0.00032881 Sommet historique $ 0.02771112$ 0.02771112 $ 0.02771112 Variation du prix (1 h) +1.02% Changement de prix (1J) -14.33% Variation du prix (7 j) -32.09%

Informations de marché pour Memes vs Undead (MVU)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :