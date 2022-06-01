Tokenomics de Menzy (MNZ)
Informations sur Menzy (MNZ)
Menzy is introducing a unique Move2Earn body movement count system for earning passive income in the form of MNZ Tokens.
A lot of current Move2earn systems are step counts only but with Menzy we have developed a unique algorithmic system that detects any sort of activity or sport happening with the help of your mobile camera or acamera enabled device.
Our system visually detects the activity being performed. Furthermore our software has the ability to identify the pose of an individual and the Menzy platform rewards the user for performing successful movements.
Tokenomics et analyse de prix de Menzy (MNZ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Menzy (MNZ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Menzy (MNZ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Menzy (MNZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MNZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MNZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MNZ, explorez le prix en direct du token MNZ !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.