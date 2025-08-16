Qu'est-ce que Meson Network (MSN)

Meson Network is committed to creating an efficient bandwidth marketplace on Web3, using a blockchain protocol model to replace the traditional labor-based sales models, consolidating and monetizing idle bandwidth from long-tail users at a low cost. Meson Network is the foundation of data transmission for decentralized storage, computation, and the emerging Web3 Dapp ecosystem. Meson is trying to create the world’s largest bandwidth marketplace in the future. Here, users can exchange their unused bandwidth resources with Meson for tokens, and those who need bandwidth will come to Meson’s market to borrow bandwidth anywhere in the world. To achieve this goal, we cannot simply use the direct sales model. Existing cloud vendors rely more on a sales model, a top-down model, for aggregation of resources. For example, if you want to open a new local market, you need to recruit local people, and as the market coverage expands, the number of people recruited rises linearly or even exponentially. This model worked very well for the last 10–20 years because the sales model led to people targeting medium to large accounts, which can provide high output per account. But now, the situation is that a lot of resources are slowly dispersing to the long-tail market where the demand is much more fragmented, leading to much lesser output per account. However, demand from the long-tail market is growing stronger than the large account market. To capture the long tail market demand, there needs to be a new alternative to the direct sales model. The answer is open bandwidth exchange, done through Meson Network.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Meson Network (MSN) Site officiel

Prévision de prix de Meson Network (USD)

Combien vaudra Meson Network (MSN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Meson Network (MSN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Meson Network.

Consultez la prévision de prix de Meson Network maintenant !

MSN en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Meson Network (MSN)

Comprendre la tokenomics de Meson Network (MSN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MSN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Meson Network (MSN) Combien vaut Meson Network (MSN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MSN en USD est de 0.01104475 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MSN à USD ? $ 0.01104475 . Consultez le Le prix actuel de MSN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Meson Network ? La capitalisation boursière de MSN est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MSN ? L'offre en circulation de MSN est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MSN ? MSN a atteint un prix ATH de 8.83 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MSN ? MSN a vu un prix ATL de 0.01083043 USD . Quel est le volume de trading de MSN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MSN est de -- USD . Est-ce que MSN va augmenter cette année ? MSN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MSN pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Meson Network (MSN)