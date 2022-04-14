Tokenomics de Meson Network (MSN)
Informations sur Meson Network (MSN)
Meson Network is committed to creating an efficient bandwidth marketplace on Web3, using a blockchain protocol model to replace the traditional labor-based sales models, consolidating and monetizing idle bandwidth from long-tail users at a low cost. Meson Network is the foundation of data transmission for decentralized storage, computation, and the emerging Web3 Dapp ecosystem.
Meson is trying to create the world’s largest bandwidth marketplace in the future. Here, users can exchange their unused bandwidth resources with Meson for tokens, and those who need bandwidth will come to Meson’s market to borrow bandwidth anywhere in the world. To achieve this goal, we cannot simply use the direct sales model.
Existing cloud vendors rely more on a sales model, a top-down model, for aggregation of resources. For example, if you want to open a new local market, you need to recruit local people, and as the market coverage expands, the number of people recruited rises linearly or even exponentially. This model worked very well for the last 10–20 years because the sales model led to people targeting medium to large accounts, which can provide high output per account. But now, the situation is that a lot of resources are slowly dispersing to the long-tail market where the demand is much more fragmented, leading to much lesser output per account. However, demand from the long-tail market is growing stronger than the large account market. To capture the long tail market demand, there needs to be a new alternative to the direct sales model. The answer is open bandwidth exchange, done through Meson Network.
Tokenomics et analyse de prix de Meson Network (MSN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Meson Network (MSN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Meson Network (MSN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Meson Network (MSN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MSN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MSN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MSN, explorez le prix en direct du token MSN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.