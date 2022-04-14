Tokenomics de Meta Games Coin (MGC)
MetaGamescoin (MGC) is a rewarding token that operates on the Binance Smart Chain (BSC) as a BEP20 token. This token is designed for a ranking platform, offering users the opportunity to play games and earn MGC tokens.RANKING platform it's like a social media platform and all gamers have a profile in this platform and gamers can earn from register their games results, play anywhere and earn MGC here.... You can explore and engage with the MetaGamescoin ecosystem to earn rewards and participate in the platform's activities. If you're interested in acquiring MGC tokens, you can easily find the information in our website.
Comprendre la tokenomics de Meta Games Coin (MGC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MGC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MGC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MGC, explorez le prix en direct du token MGC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.