Informations sur le prix de Metacourt (BLS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0002507 $ 0.0002507 $ 0.0002507 Bas 24 h $ 0.00025298 $ 0.00025298 $ 0.00025298 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0002507$ 0.0002507 $ 0.0002507 Haut 24 h $ 0.00025298$ 0.00025298 $ 0.00025298 Sommet historique $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.49% Variation du prix (7 j) +18.57% Variation du prix (7 j) +18.57%

Le prix en temps réel de Metacourt (BLS) est de $0.00025298. Au cours des dernières 24 heures, BLS a évolué entre un minimum de $ 0.0002507 et un maximum de $ 0.00025298, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLS est $ 0.02130219, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BLS a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.49% sur 24 heures et de +18.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Metacourt (BLS)

Capitalisation boursière $ 64.42K$ 64.42K $ 64.42K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 216.30K$ 216.30K $ 216.30K Offre en circulation 254.63M 254.63M 254.63M Offre totale 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

La capitalisation boursière actuelle de Metacourt est de $ 64.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLS est de 254.63M, avec une offre totale de 854998985.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 216.30K.