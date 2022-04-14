Découvrez les informations clés sur Metacraft (MCT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Metacraft (MCT)

MetaCraft is a running group chain play imitating Rarity. In the future, MetaCraft will fork to create a meta universe game. For example: mapping on public chains such as BSC and ETH, allowing players to play on any chain; introducing social attributes to give each player a unique NFT identity.

The game’s story, background, settings, newly added quest characters, and multiple open endings will all be jointly formulated by community members.

When MetaCraft develops to a certain scale, we will visualize the game by adding a variety of animations and scenes, and MetaCraft will become an amazing production.

In the fantasy world of swords and magic, many races peaceful lives in the mainland, until that day, a city appears in the sky, people call it to - Skycity. With the emergence of Sky City, there have been many caves on the mainland, and there is a treasure of the excitement of the adventurers and the murder of the people. The legendary, Sky City has the largest treasure and the strongest monster-dragon.

Where did Sky City come from? What is the biggest treasure? Does the dragon really exist? Brave adventurers, build a unique NFT role to explore their own unique NFT characters.

Site officiel : https://www.metacraft.game/