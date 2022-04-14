Tokenomics de Metacraft (MCT)
MetaCraft is a running group chain play imitating Rarity. In the future, MetaCraft will fork to create a meta universe game. For example: mapping on public chains such as BSC and ETH, allowing players to play on any chain; introducing social attributes to give each player a unique NFT identity.
The game’s story, background, settings, newly added quest characters, and multiple open endings will all be jointly formulated by community members.
When MetaCraft develops to a certain scale, we will visualize the game by adding a variety of animations and scenes, and MetaCraft will become an amazing production.
In the fantasy world of swords and magic, many races peaceful lives in the mainland, until that day, a city appears in the sky, people call it to - Skycity. With the emergence of Sky City, there have been many caves on the mainland, and there is a treasure of the excitement of the adventurers and the murder of the people. The legendary, Sky City has the largest treasure and the strongest monster-dragon.
Where did Sky City come from? What is the biggest treasure? Does the dragon really exist? Brave adventurers, build a unique NFT role to explore their own unique NFT characters.
Tokenomics et analyse de prix de Metacraft (MCT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Metacraft (MCT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Metacraft (MCT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Metacraft (MCT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MCT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MCT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MCT, explorez le prix en direct du token MCT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.