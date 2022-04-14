Tokenomics de MetaDoge BSC (METADOGE)
Informations sur MetaDoge BSC (METADOGE)
MetaDoge is a dog universe based on the concept of the metaverse.
MetaDoge is a crypto meme token based on the concept of the metaverse, where users own and control their own digital identity and assets in a decentralized, open-source environment. By holding MetaDoge tokens, users can explore the universe of dogs and collect digital dog-themed assets. MetaDoge also provides a secure environment for trading virtual items such as rare breeds of dogs or custom designed artwork. The community rewards network also allows users to earn rewards for activities such as voting or posting on social media. The goal is to create a fun, exciting world where people can meet, trade, and play together as dogs in an ever-evolving universe.
Tokenomics et analyse de prix de MetaDoge BSC (METADOGE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MetaDoge BSC (METADOGE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MetaDoge BSC (METADOGE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MetaDoge BSC (METADOGE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens METADOGE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens METADOGE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de METADOGE, explorez le prix en direct du token METADOGE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.