Qu'est-ce que MetaGaming Guild (MGG)

MetaGaming Guild (MGG) is one of the world's fastest growing GameFi guilds who's on a mission to make game finance fairer for the masses. MGG buys the best Non-Fungible Tokens (NFTs) from gaming startups and rents them out to a community of players through the scholarship program. With this, MGG scholars can access games without upfront costs, access early stage game tokens like VCs, and deploy their NFTs to automated yield.MGG has the support of renowned launchpads that release the strongest games such as DAO Maker, GameFi, Red Kite, Gamestarter, Starpunk and more. This gives MetaGaming Guild a privileged access to the best gaming assets in the industry. MGG stakers get exclusive access to the game tokens and NFTs through GameFi Vaults - the first form of game yield farming for blockchain games.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de MetaGaming Guild (MGG) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de MetaGaming Guild (MGG)

Comprendre la tokenomics de MetaGaming Guild (MGG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MGG !