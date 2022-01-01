Tokenomics de MetaGaming Guild (MGG)
Informations sur MetaGaming Guild (MGG)
MetaGaming Guild (MGG) is one of the world's fastest growing GameFi guilds who's on a mission to make game finance fairer for the masses. MGG buys the best Non-Fungible Tokens (NFTs) from gaming startups and rents them out to a community of players through the scholarship program. With this, MGG scholars can access games without upfront costs, access early stage game tokens like VCs, and deploy their NFTs to automated yield.MGG has the support of renowned launchpads that release the strongest games such as DAO Maker, GameFi, Red Kite, Gamestarter, Starpunk and more. This gives MetaGaming Guild a privileged access to the best gaming assets in the industry. MGG stakers get exclusive access to the game tokens and NFTs through GameFi Vaults - the first form of game yield farming for blockchain games.
Tokenomics et analyse de prix de MetaGaming Guild (MGG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MetaGaming Guild (MGG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MetaGaming Guild (MGG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MetaGaming Guild (MGG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MGG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MGG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MGG, explorez le prix en direct du token MGG !
Prévision du prix de MGG
Vous voulez savoir dans quelle direction MGG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MGG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.