Qu'est-ce que MetaShooter (MHUNT)

"MetaShooter is the first decentralized blockchain-based hunting metaverse. MetaShooter joins millions of gaming enthusiasts in a community where they can experience realistic hunting and develop many activities with monetization opportunities. MetaShooter is built on Unreal Engine with sharp dynamics and graphics. Main Features: -Experience real hunting: Play in tournaments, multiplayer, and with stunning visuals with VR compatibility -Hunt & Earn: Receive token rewards by hunting trophies, winning tournaments, and more. -Customize & Upgrade: Buy, upgrade hunting equipment and customize your hunter -Develop: Buy hunting lands, build towers, breed NFT dogs, and earn passive income -Explore the open World: Experience various environments, stunning visuals, and realistic dynamics Problems we solve: -Boring and repetitive gameplay -Forced crypto aspect into the game -Lack of visuals and dynamics -Illogical ecosystem -No actual utilization of NFTs -Hunting modernization -Overpromising and not delivering "

Ressource de MetaShooter (MHUNT) Site officiel

Tokenomics de MetaShooter (MHUNT)

Comprendre la tokenomics de MetaShooter (MHUNT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MHUNT !