Découvrez les informations clés sur MetaShooter (MHUNT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur MetaShooter (MHUNT)

"MetaShooter is the first decentralized blockchain-based hunting metaverse. MetaShooter joins millions of gaming enthusiasts in a community where they can experience realistic hunting and develop many activities with monetization opportunities. MetaShooter is built on Unreal Engine with sharp dynamics and graphics.

Main Features: -Experience real hunting: Play in tournaments, multiplayer, and with stunning visuals with VR compatibility -Hunt & Earn: Receive token rewards by hunting trophies, winning tournaments, and more. -Customize & Upgrade: Buy, upgrade hunting equipment and customize your hunter -Develop: Buy hunting lands, build towers, breed NFT dogs, and earn passive income -Explore the open World: Experience various environments, stunning visuals, and realistic dynamics

Problems we solve: -Boring and repetitive gameplay -Forced crypto aspect into the game -Lack of visuals and dynamics -Illogical ecosystem -No actual utilization of NFTs -Hunting modernization -Overpromising and not delivering "

Site officiel : https://metashooter.gg/