Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.402931 Haut 24 h $ 0.412767 Sommet historique $ 14.69 Prix le plus bas $ 0.13396 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.67% Variation du prix (7 j) -13.68%

Le prix en temps réel de Micro AI (MAI) est de $0.404358. Au cours des dernières 24 heures, MAI a évolué entre un minimum de $ 0.402931 et un maximum de $ 0.412767, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAI est $ 14.69, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.13396.

En termes de performance à court terme, MAI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.67% sur 24 heures et de -13.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Micro AI (MAI)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 404.36K Offre en circulation 0.00 Offre totale 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Micro AI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 404.36K.