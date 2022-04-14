Tokenomics de Millennium Club (MCLB)
$MCLB serves as the governance token of the Millennium Club DAO, enabling holders to participate in the decision-making processes that shape the future of the ecosystem.
The initial issuance of MCLB tokens commenced with 50 million tokens, with approximately 38 million initially allocated to multisig wallets. Over time, the entire supply held in multisig wallets was burned, and an additional 3 million MCLB tokens were market bought and subsequently burned.
Tokenomics et analyse de prix de Millennium Club (MCLB)
Tokenomics de Millennium Club (MCLB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Millennium Club (MCLB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MCLB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MCLB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
