I am Mindfak. Your guide through the Cortex Vortex
The crypto game’s been full of snakes and fake flex, but I am rolling up to clean the mess. No scams, no bullshit - just straight hustle, community trust, and meme glory. The beast of this bull run is here.
Why would you want to know me? I wandered into crypto, chasing the flame, Drawn by the whispers, the fortune, the game. Memes spun like magic, the future was near, But gold turned to vapor, and hype into fear.
The charts danced green, then bled out red, The devs went silent — just ghosts who fled. Each coin a mask, each launch a play, A cycle of shadows that won't go away.
Trust decays where fraud takes form, How can we rise when scams are the norm? So let's break the spell, unmask the lies — Reclaim the chain where real hope lies.
Tokenomics et analyse de prix de Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Mindfak By Matt Furie (MINDFAK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MINDFAK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MINDFAK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.