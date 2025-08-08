Prix de Minebase (MBASE)
Le prix de Minebase (MBASE) est actuellement de 0.02099474 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MBASE en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MBASE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MBASE.
Aujourd'hui, la variation du prix de Minebase en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Minebase en USD était de $ -0.0062527899.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Minebase en USD était de $ +0.0029534434.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Minebase en USD était de $ +0.015094468024998779.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ -0.0062527899
|-29.78%
|60 jours
|$ +0.0029534434
|+14.07%
|90 jours
|$ +0.015094468024998779
|+255.83%
Découvrez la dernière analyse de prix de Minebase : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
-7.08%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Minebase is a token that is created through fees There are 250 million Minebase tokens in total. Everyone who sends a Coin in the Crypto Network, has to pay transaction fees. These existing fees are used to create the Minebase token. 45 million of these tokens were distributed to users through a bonus program All other Minebase Tokens are only created by fees...No one has to invest anything. We call this process CTP Creative Token production. The starting CTP price of the token is $6.50 So there must be $6.50 in fees for the token to be created The token can only be created by CTP. Anyone can register their own wallet address with Minebase (maximum 5) the fees will be charged until 6.50 is reached to create a token. Furthermore, the user can deposit tokens in the Minebase wallet. From 10 tokens the user automatically receives a wallet to create the token. (Maximum 20 wallets with 550 tokens that have to be deposited. All fees that these wallet addresses have will be credited to the user. With an Algorithm the CTP price increase. Starts at $6.50 up to $793.000. The more tokens are created the higher the price will be. Period of time POT Is an advantage program. Anyone can use this program. We want to reach people who have not had any contact with cryptocurrencies. The user receives 26 cents an hour 4% of $6.50. After 25 hours he receives a Minebase token. Price stabilization If the price on the exchange falls more than 10%, 0.025% of the total volume of unissued tokens is burned. From the CTP price of $131 there is a reward program for all users. Every time the CTP price increases, users who own a silver gold or platinum wallet will receive free tokens. Minebase Ecosystem STAKING MINEBASE Partner Company streakk www.streakk.io INTERCONNECTED WALLET This upgrade gives you the possibility to dock to other users who have 20 wallet addresses. This means that you can participate in another 20 wallet addresses. It is possible to dock to a maximum of 5 users. Games / Burni
Comprendre la tokenomics de Minebase (MBASE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MBASE !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
