Minebase is a token that is created through fees There are 250 million Minebase tokens in total. Everyone who sends a Coin in the Crypto Network, has to pay transaction fees. These existing fees are used to create the Minebase token. 45 million of these tokens were distributed to users through a bonus program All other Minebase Tokens are only created by fees...No one has to invest anything. We call this process CTP Creative Token production. The starting CTP price of the token is $6.50 So there must be $6.50 in fees for the token to be created The token can only be created by CTP. Anyone can register their own wallet address with Minebase (maximum 5) the fees will be charged until 6.50 is reached to create a token. Furthermore, the user can deposit tokens in the Minebase wallet. From 10 tokens the user automatically receives a wallet to create the token. (Maximum 20 wallets with 550 tokens that have to be deposited. All fees that these wallet addresses have will be credited to the user. With an Algorithm the CTP price increase. Starts at $6.50 up to $793.000. The more tokens are created the higher the price will be. Period of time POT Is an advantage program. Anyone can use this program. We want to reach people who have not had any contact with cryptocurrencies. The user receives 26 cents an hour 4% of $6.50. After 25 hours he receives a Minebase token. Price stabilization If the price on the exchange falls more than 10%, 0.025% of the total volume of unissued tokens is burned. From the CTP price of $131 there is a reward program for all users. Every time the CTP price increases, users who own a silver gold or platinum wallet will receive free tokens. Minebase Ecosystem STAKING MINEBASE Partner Company streakk www.streakk.io INTERCONNECTED WALLET This upgrade gives you the possibility to dock to other users who have 20 wallet addresses. This means that you can participate in another 20 wallet addresses. It is possible to dock to a maximum of 5 users.
Tokenomics et analyse de prix de Minebase (MBASE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Minebase (MBASE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Minebase (MBASE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Minebase (MBASE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MBASE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MBASE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MBASE, explorez le prix en direct du token MBASE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.