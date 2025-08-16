Informations sur le prix de Miner Arena (MINAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.422214$ 0.422214 $ 0.422214 Prix le plus bas $ 0.00799765$ 0.00799765 $ 0.00799765 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -50.01% Variation du prix (7 j) -50.01%

Le prix en temps réel de Miner Arena (MINAR) est de $0.00800194. Au cours des dernières 24 heures, MINAR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MINAR est $ 0.422214, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00799765.

En termes de performance à court terme, MINAR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -50.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Miner Arena (MINAR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Miner Arena est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MINAR est de 0.00, avec une offre totale de 200000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.60M.