Prix de Mines of Dalarnia (DAR)
Le prix de Mines of Dalarnia (DAR) est actuellement de 0.03909571 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de DAR en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DAR en USD. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché.
Aujourd'hui, la variation du prix de Mines of Dalarnia en USD était de $ +0.00374754.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Mines of Dalarnia en USD était de $ +0.0032947010.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Mines of Dalarnia en USD était de $ +0.0030801946.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Mines of Dalarnia en USD était de $ -0.02145946275672529.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00374754
|+10.60%
|30 jours
|$ +0.0032947010
|+8.43%
|60 jours
|$ +0.0030801946
|+7.88%
|90 jours
|$ -0.02145946275672529
|-35.43%
Découvrez la dernière analyse de prix de Mines of Dalarnia : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.15%
+10.60%
+18.21%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Mines of Dalarnia is an action-adventure game with procedurally generated levels on Binance Smart Chain (BSC). Players mine and collect various in-game items (i.e. minerals, rare relics and artifacts), improve their skills and gear to unlock the secrets of the Dalarnia universe. There are different mines with varying terrains to be explored and monsters to conquer in the quest for these rare resources of the Dalarnian world.The game aims to engage the broader player audience, particularly those with little to no prior experience in crypto, and bridge the gap with the traditional gaming industry. Through issuing the in-game assets as NFTs, players can own and monetize their game experience through trading on in-game or external marketplaces. With the governance process, players are able to influence the game development, and have ownership of the game. Play-to-earn: The DAR token economics design includes various incentives for players to earn in the game. Depending on each player’s strategy, they could be rewarded through actively playing the game, winning in competitions or passively earning from renting out their land plots to other users. Diverse Gameplay: Besides the exploration of mines across the Dalarnian world, there is a real estate gameplay element to the game. Players that choose to buy land plots, can rent out to other players to explore and in return earn a rental fee. Reversely, instead of out-right purchasing land plots, players can choose to rent land plots of their choice to explore and gather resources.
Comprendre la tokenomics de Mines of Dalarnia (DAR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DAR !
|1 DAR à VND
₫1,028.80360865
|1 DAR à AUD
A$0.0598164363
|1 DAR à GBP
￡0.0289308254
|1 DAR à EUR
€0.0332313535
|1 DAR à USD
$0.03909571
|1 DAR à MYR
RM0.1657658104
|1 DAR à TRY
₺1.5900225257
|1 DAR à JPY
¥5.74706937
|1 DAR à ARS
ARS$51.4413533038
|1 DAR à RUB
₽3.1272658429
|1 DAR à INR
₹3.4294756812
|1 DAR à IDR
Rp630.5758794613
|1 DAR à KRW
₩54.2992497048
|1 DAR à PHP
₱2.2186815425
|1 DAR à EGP
￡E.1.8977057634
|1 DAR à BRL
R$0.2122897053
|1 DAR à CAD
C$0.0535611227
|1 DAR à BDT
৳4.746219194
|1 DAR à NGN
₦59.8707793369
|1 DAR à UAH
₴1.6158256943
|1 DAR à VES
Bs5.00425088
|1 DAR à CLP
$37.84464728
|1 DAR à PKR
Rs11.0844156992
|1 DAR à KZT
₸21.1097286145
|1 DAR à THB
฿1.2635733472
|1 DAR à TWD
NT$1.168961729
|1 DAR à AED
د.إ0.1434812557
|1 DAR à CHF
Fr0.031276568
|1 DAR à HKD
HK$0.3065103664
|1 DAR à MAD
.د.م0.3534252184
|1 DAR à MXN
$0.7263982918
|1 DAR à PLN
zł0.1423083844
|1 DAR à RON
лв0.1700663385
|1 DAR à SEK
kr0.3741459447
|1 DAR à BGN
лв0.0652898357
|1 DAR à HUF
Ft13.2749483305
|1 DAR à CZK
Kč0.8202279958
|1 DAR à KWD
د.ك0.01192419155
|1 DAR à ILS
₪0.1340982853