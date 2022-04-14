Tokenomics de Mines of Dalarnia (DAR)
Informations sur Mines of Dalarnia (DAR)
Mines of Dalarnia is an action-adventure game with procedurally generated levels on Binance Smart Chain (BSC).
Players mine and collect various in-game items (i.e. minerals, rare relics and artifacts), improve their skills and gear to unlock the secrets of the Dalarnia universe.
There are different mines with varying terrains to be explored and monsters to conquer in the quest for these rare resources of the Dalarnian world.The game aims to engage the broader player audience, particularly those with little to no prior experience in crypto, and bridge the gap with the traditional gaming industry.
Through issuing the in-game assets as NFTs, players can own and monetize their game experience through trading on in-game or external marketplaces. With the governance process, players are able to influence the game development, and have ownership of the game.
Play-to-earn: The DAR token economics design includes various incentives for players to earn in the game. Depending on each player’s strategy, they could be rewarded through actively playing the game, winning in competitions or passively earning from renting out their land plots to other users.
Diverse Gameplay: Besides the exploration of mines across the Dalarnian world, there is a real estate gameplay element to the game. Players that choose to buy land plots, can rent out to other players to explore and in return earn a rental fee. Reversely, instead of out-right purchasing land plots, players can choose to rent land plots of their choice to explore and gather resources.
Tokenomics et analyse de prix de Mines of Dalarnia (DAR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Mines of Dalarnia (DAR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Mines of Dalarnia (DAR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Mines of Dalarnia (DAR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DAR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DAR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DAR, explorez le prix en direct du token DAR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.