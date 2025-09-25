Informations sur le prix de MIRAI (MIRAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00038091 $ 0.00038091 $ 0.00038091 Bas 24 h $ 0.00040145 $ 0.00040145 $ 0.00040145 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00038091$ 0.00038091 $ 0.00038091 Haut 24 h $ 0.00040145$ 0.00040145 $ 0.00040145 Sommet historique $ 0.03006566$ 0.03006566 $ 0.03006566 Prix le plus bas $ 0.00035444$ 0.00035444 $ 0.00035444 Variation du prix (1 h) -0.37% Changement de prix (1J) -3.87% Variation du prix (7 j) -13.86% Variation du prix (7 j) -13.86%

Le prix en temps réel de MIRAI (MIRAI) est de $0.00038374. Au cours des dernières 24 heures, MIRAI a évolué entre un minimum de $ 0.00038091 et un maximum de $ 0.00040145, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MIRAI est $ 0.03006566, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00035444.

En termes de performance à court terme, MIRAI a évolué de -0.37% au cours de la dernière heure, -3.87% sur 24 heures et de -13.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MIRAI (MIRAI)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 383.36K$ 383.36K $ 383.36K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de MIRAI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MIRAI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 383.36K.