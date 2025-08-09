Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MOT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MOT.

Le prix de Mobius Finance (MOT) est actuellement de 0.00037251 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MOT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Mobius Finance (MOT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Mobius Finance en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Mobius Finance en USD était de $ +0.0000164757.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Mobius Finance en USD était de $ +0.0000274033.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Mobius Finance en USD était de $ +0.00001405443873031196.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.96% 30 jours $ +0.0000164757 +4.42% 60 jours $ +0.0000274033 +7.36% 90 jours $ +0.00001405443873031196 +3.92%

Analyse de prix de Mobius Finance (MOT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Mobius Finance : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00036881$ 0.00036881 $ 0.00036881 Haut 24 h $ 0.0003727$ 0.0003727 $ 0.0003727 Sommet historique $ 0.503307$ 0.503307 $ 0.503307 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +0.96% Variation du prix (7 j) +3.23%

Informations de marché pour Mobius Finance (MOT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :