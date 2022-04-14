Tokenomics de Mobster (MOB)
Informations sur Mobster (MOB)
Mobster is a meme/defi/nft Token build on Binance Smart Chain Platform that flawlessly blends the iconic fashion of the 70's with contemporary allure, creating a token with an air of power and success. Standing out from ordinary meme coins, Mobster introduces a unique badge of honor, symbolising strength and a no~nonsense attitude.
Mobster (MOB) comes in front when talks about unique ! to be different from the regular meme coins in the definition of a Token for Grown UP Persons ! and bringing the old times into cryptocurrency !
Mobster (MOB) has a strong community organically gathered ! Soccials legal verified, as Twitter , Tiktok under a marketing company ! Mob is listed on almost all votes platforms , updated un dexview , audited by cyberscan , listed on tokpie exchange , added credit card payment and apple pay , listed on avedex , and live coinwhatch , blockspot and many other small websites !
next steps ! Getting listed on trackers like CG and CMC , multiple partnerships with mobile games like narcos , mafiacity and more within this genre , listings on multiple CEXES , Building Mobster real world Brand , Building the Mobster Club !
Despite the name and image , Mobster(MOB) doesn't encourage any illegal activities , by the contrary Mobster aims to Transform the 'charm' of the illegal actions that many are dreaming of , into legal development through cryptocurrency !
Tokenomics et analyse de prix de Mobster (MOB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Mobster (MOB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Mobster (MOB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Mobster (MOB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MOB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MOB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MOB, explorez le prix en direct du token MOB !
Prévision du prix de MOB
Vous voulez savoir dans quelle direction MOB pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MOB combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.