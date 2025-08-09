Qu'est-ce que MODALAI (MODALAI)

ModalAI is an innovative decentralized platform that focuses on intelligent music and micro-video creation and recommendation. By combining the most cutting-edge artificial intelligence technology with the decentralized concept of blockchain, ModalAI is committed to providing musicians, creators and listeners with a fair, transparent and vibrant ecosystem. The platform integrates multiple advanced artificial intelligence models, such as Transformer and GRU frameworks, which can generate and recommend personalized music works, ensuring that every creator can have their own space and unique voice on the platform. At the same time, ModalAI uses blockchain technology to ensure privacy protection during model training, protect the creative rights of independent musicians, and drive the decentralized architecture of the platform through token incentives. ModalAI's goal is not only to provide technical support for creators, but also to enable each participant to benefit fairly through a decentralized mechanism and promote the future development of music and narrative. Join ModalAI and redefine the way of creation and sharing with us.

