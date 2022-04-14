Tokenomics de MODALAI (MODALAI)

Découvrez les informations clés sur MODALAI (MODALAI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur MODALAI (MODALAI)

ModalAI is an innovative decentralized platform that focuses on intelligent music and micro-video creation and recommendation. By combining the most cutting-edge artificial intelligence technology with the decentralized concept of blockchain, ModalAI is committed to providing musicians, creators and listeners with a fair, transparent and vibrant ecosystem.

The platform integrates multiple advanced artificial intelligence models, such as Transformer and GRU frameworks, which can generate and recommend personalized music works, ensuring that every creator can have their own space and unique voice on the platform. At the same time, ModalAI uses blockchain technology to ensure privacy protection during model training, protect the creative rights of independent musicians, and drive the decentralized architecture of the platform through token incentives.

ModalAI's goal is not only to provide technical support for creators, but also to enable each participant to benefit fairly through a decentralized mechanism and promote the future development of music and narrative. Join ModalAI and redefine the way of creation and sharing with us.

Site officiel :
https://www.modalai.io/
Livre blanc :
https://docs.modalai.io/

Tokenomics et analyse de prix de MODALAI (MODALAI)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MODALAI (MODALAI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Offre totale :
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 15.69M
$ 15.69M
$ 15.69M$ 15.69M
Sommet historique :
$ 36.49
$ 36.49
$ 36.49$ 36.49
Bas historique :
$ 0.00101992
$ 0.00101992$ 0.00101992
Prix actuel :
$ 0.00156895
$ 0.00156895$ 0.00156895

Tokenomics de MODALAI (MODALAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de MODALAI (MODALAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens MODALAI qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens MODALAI pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MODALAI, explorez le prix en direct du token MODALAI !

Prévision du prix de MODALAI

Vous voulez savoir dans quelle direction MODALAI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MODALAI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.