Le prix de Modex (MODEX) est actuellement de 0.01004275 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MODEX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Modex (MODEX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Modex en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Modex en USD était de $ +0.0040896889.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Modex en USD était de $ -0.0016261974.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Modex en USD était de $ +0.003567518156910366.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.16% 30 jours $ +0.0040896889 +40.72% 60 jours $ -0.0016261974 -16.19% 90 jours $ +0.003567518156910366 +55.09%

Analyse de prix de Modex (MODEX)

Découvrez la dernière analyse de prix de Modex : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01000865$ 0.01000865 $ 0.01000865 Haut 24 h $ 0.01017813$ 0.01017813 $ 0.01017813 Sommet historique $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.16% Variation du prix (7 j) -19.26%

Informations de marché pour Modex (MODEX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :