Informations sur le prix de MON (MON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01723076 $ 0.01723076 $ 0.01723076 Bas 24 h $ 0.0183032 $ 0.0183032 $ 0.0183032 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01723076$ 0.01723076 $ 0.01723076 Haut 24 h $ 0.0183032$ 0.0183032 $ 0.0183032 Sommet historique $ 0.686349$ 0.686349 $ 0.686349 Prix le plus bas $ 0.01531$ 0.01531 $ 0.01531 Variation du prix (1 h) +0.43% Changement de prix (1J) -3.36% Variation du prix (7 j) -3.34% Variation du prix (7 j) -3.34%

Le prix en temps réel de MON (MON) est de $0.01750828. Au cours des dernières 24 heures, MON a évolué entre un minimum de $ 0.01723076 et un maximum de $ 0.0183032, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MON est $ 0.686349, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01531.

En termes de performance à court terme, MON a évolué de +0.43% au cours de la dernière heure, -3.36% sur 24 heures et de -3.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour MON (MON)

Capitalisation boursière $ 7.23M$ 7.23M $ 7.23M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 17.50M$ 17.50M $ 17.50M Offre en circulation 412.79M 412.79M 412.79M Offre totale 999,517,431.0 999,517,431.0 999,517,431.0

