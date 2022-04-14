Tokenomics de MON (MON)
Informations sur MON (MON)
MON Protocol (https://www.monprotocol.ai/) aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games.
MON Protocol launched with the in-house developed Pixelmon Games: Pixelpals, Warriors of Nova Thera and Hunting Grounds; it has since built a large community of web3-savvy gamers and fans, now over 1 million members strong.
MON Protocol has been endorsed as the Gaming Publisher of Choice of the top gaming chains Immutable, Solana and Aptos.
Its publishing platform is chain agnostic and enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans. To date over 60 blockchain games and IPs have leveraged MON’s reach and publishing capabilities to some degree.
MON is the ERC-20 fungible token that serves as the publisher token for MON Protocol and as the ecosystem token for all Pixelmon games.
Tokenomics et analyse de prix de MON (MON)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MON (MON), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MON (MON) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MON (MON) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MON qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MON pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MON, explorez le prix en direct du token MON !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.