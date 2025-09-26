Informations sur le prix de Moneybyte (MON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01064896 $ 0.01064896 $ 0.01064896 Bas 24 h $ 0.04951143 $ 0.04951143 $ 0.04951143 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01064896$ 0.01064896 $ 0.01064896 Haut 24 h $ 0.04951143$ 0.04951143 $ 0.04951143 Sommet historique $ 0.686511$ 0.686511 $ 0.686511 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +15.96% Changement de prix (1J) -74.78% Variation du prix (7 j) -76.00% Variation du prix (7 j) -76.00%

Le prix en temps réel de Moneybyte (MON) est de $0.01242505. Au cours des dernières 24 heures, MON a évolué entre un minimum de $ 0.01064896 et un maximum de $ 0.04951143, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MON est $ 0.686511, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MON a évolué de +15.96% au cours de la dernière heure, -74.78% sur 24 heures et de -76.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Moneybyte (MON)

Capitalisation boursière $ 111.22K$ 111.22K $ 111.22K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 400.09K$ 400.09K $ 400.09K Offre en circulation 8.95M 8.95M 8.95M Offre totale 32,200,000.0 32,200,000.0 32,200,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Moneybyte est de $ 111.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MON est de 8.95M, avec une offre totale de 32200000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 400.09K.