Monkas (MONKAS)
Informations sur Monkas (MONKAS)
In the vast and ever-expanding realm of cryptocurrencies, where innovation dances with imagination, emerges a unique digital asset - MonkaS Coin. Picture this: a nervous Pepe the Frog, beads of sweat cascading down his forehead, immortalized in the digital world as a symbol of uncertainty and apprehension.
MonkaS Coin is not just another addition to the crypto market; it's an embodiment of the emotions and uncertainties that often accompany the volatile nature of digital currencies. Its creation stems from the desire to capture the essence of the internet culture, where memes like Pepe the Frog have become iconic symbols of expression.
Tokenomics et analyse de prix de Monkas (MONKAS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Monkas (MONKAS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Tokenomics de Monkas (MONKAS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Monkas (MONKAS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MONKAS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MONKAS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MONKAS, explorez le prix en direct du token MONKAS !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.