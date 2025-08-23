Informations sur le prix de Monolith (TKN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0389208 $ 0.0389208 $ 0.0389208 Bas 24 h $ 0.03966188 $ 0.03966188 $ 0.03966188 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0389208$ 0.0389208 $ 0.0389208 Haut 24 h $ 0.03966188$ 0.03966188 $ 0.03966188 Sommet historique $ 4.39$ 4.39 $ 4.39 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.13% Variation du prix (7 j) -26.18% Variation du prix (7 j) -26.18%

Le prix en temps réel de Monolith (TKN) est de $0.03917046. Au cours des dernières 24 heures, TKN a évolué entre un minimum de $ 0.0389208 et un maximum de $ 0.03966188, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TKN est $ 4.39, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TKN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.13% sur 24 heures et de -26.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Monolith (TKN)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 737.57K$ 737.57K $ 737.57K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 18,829,680.49353343 18,829,680.49353343 18,829,680.49353343

La capitalisation boursière actuelle de Monolith est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TKN est de 0.00, avec une offre totale de 18829680.49353343. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 737.57K.