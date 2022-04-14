Tokenomics de MTH Network (MTHN)
Informations sur MTH Network (MTHN)
MTHN prioritizes security, stability, extensibility. By introducing cutting-edge designs of virtual machines, smart sandbox, value exchange protocol, and forking mechanism, MTHN creates an evolving, user-friendly, low-cost, and customizable blockchain network. The optimization of block interval, block volume and consensus algorithm also help MTHN reach a performance rate of upto 100000 TPS. MTHN believes that as the technological innovation creates a new production relation network, it will solve the problem of trust in interpersonal communications and organically integrate societal consensuses, individual behavior, and value exchange into an inseparable whole. We are essentially creating a blockchain-based product/ecosystem that addresses a range of limitations in the real world caused by the centralization problem. In short, we are providing decentralization services to a range of industries in the real world, including decentralization of transactional services. The MTHN team is also creating a system that addresses major problems the current blockchain products are facing to increase crypto adoption. Poor scaling, high transaction cost, and security are three major limitations that all major blockchains' projects currently struggling with. So, we are creating a product that provides solutions to the problems the current blockchain industry and the real world are experiencing.
Tokenomics et analyse de prix de MTH Network (MTHN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MTH Network (MTHN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MTH Network (MTHN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MTH Network (MTHN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MTHN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MTHN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MTHN, explorez le prix en direct du token MTHN !
Prévision du prix de MTHN
Vous voulez savoir dans quelle direction MTHN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MTHN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.