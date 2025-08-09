Prix de MTOE (MTOE)
Le prix de MTOE (MTOE) est actuellement de 0.00097991 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MTOE en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MTOE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MTOE.
Aujourd'hui, la variation du prix de MTOE en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de MTOE en USD était de $ +0.0005321424.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de MTOE en USD était de $ +0.0001506227.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de MTOE en USD était de $ -0.000384265780752853.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+1.65%
|30 jours
|$ +0.0005321424
|+54.31%
|60 jours
|$ +0.0001506227
|+15.37%
|90 jours
|$ -0.000384265780752853
|-28.16%
Découvrez la dernière analyse de prix de MTOE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.00%
+1.65%
+18.54%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Move To Earn (MTOE) is an innovative user location-based advertising and rewards platform. It is a new kind of blockchain-based advertising platform that allows users to earn by providing information about their current location and movements, and earn by viewing ads or participating in missions. MTOE leverages users' location information to data their movements over distance and rewards them with more targeted marketing through AI. Our goal is to create a new concept of reward platform where all users are rewarded for their movements and location information, whether they are making deliveries, performing complex logistics transportation, or simply moving around, using any mode of transportation such as cars, motorcycles, public transportation, bicycles, etc. and can earn additional rewards based on the distance traveled and participate in various advertisements based on their location information. At the same time, we want to provide advertisers with innovative tools for targeted marketing through big data based on the user's location, making it a new kind of advertising platform where advertisers can reduce advertising cycles and costs. In addition, the MTOE platform is based on the user's location, providing a network for finding, interacting with, and organizing gatherings with a variety of people in close proximity. This feature can provide a variety of services to many people, such as gathering people who commute to the same place to commute together, or organizing social gatherings with like-minded people who live in the same area. This is the end goal of the MTOE platform: to organically mix and meet more people through your location and make your life more fulfilling.
|1 MTOE à VND
₫25.78633165
|1 MTOE à AUD
A$0.0014992623
|1 MTOE à GBP
￡0.0007251334
|1 MTOE à EUR
€0.0008329235
|1 MTOE à USD
$0.00097991
|1 MTOE à MYR
RM0.0041548184
|1 MTOE à TRY
₺0.0398725379
|1 MTOE à JPY
¥0.14404677
|1 MTOE à ARS
ARS$1.2996056375
|1 MTOE à RUB
₽0.0783928
|1 MTOE à INR
₹0.0858303169
|1 MTOE à IDR
Rp15.8049977873
|1 MTOE à KRW
₩1.3609774008
|1 MTOE à PHP
₱0.0556980844
|1 MTOE à EGP
￡E.0.0475648314
|1 MTOE à BRL
R$0.0053111122
|1 MTOE à CAD
C$0.0013424767
|1 MTOE à BDT
৳0.118961074
|1 MTOE à NGN
₦1.5029271634
|1 MTOE à UAH
₴0.0404996803
|1 MTOE à VES
Bs0.12542848
|1 MTOE à CLP
$0.94855288
|1 MTOE à PKR
Rs0.2778240832
|1 MTOE à KZT
₸0.5291024045
|1 MTOE à THB
฿0.0316804903
|1 MTOE à TWD
NT$0.0292699117
|1 MTOE à AED
د.إ0.0035962697
|1 MTOE à CHF
Fr0.000783928
|1 MTOE à HKD
HK$0.0076824944
|1 MTOE à MAD
.د.م0.0088583864
|1 MTOE à MXN
$0.0181773305
|1 MTOE à PLN
zł0.0035668724
|1 MTOE à RON
лв0.0042528094
|1 MTOE à SEK
kr0.0093679396
|1 MTOE à BGN
лв0.0016364497
|1 MTOE à HUF
Ft0.3321698918
|1 MTOE à CZK
Kč0.0205095163
|1 MTOE à KWD
د.ك0.00029887255
|1 MTOE à ILS
₪0.0033610913