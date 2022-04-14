Tokenomics de MTOE (MTOE)
Informations sur MTOE (MTOE)
Move To Earn (MTOE) is an innovative user location-based advertising and rewards platform. It is a new kind of blockchain-based advertising platform that allows users to earn by providing information about their current location and movements, and earn by viewing ads or participating in missions. MTOE leverages users' location information to data their movements over distance and rewards them with more targeted marketing through AI. Our goal is to create a new concept of reward platform where all users are rewarded for their movements and location information, whether they are making deliveries, performing complex logistics transportation, or simply moving around, using any mode of transportation such as cars, motorcycles, public transportation, bicycles, etc. and can earn additional rewards based on the distance traveled and participate in various advertisements based on their location information. At the same time, we want to provide advertisers with innovative tools for targeted marketing through big data based on the user's location, making it a new kind of advertising platform where advertisers can reduce advertising cycles and costs.
In addition, the MTOE platform is based on the user's location, providing a network for finding, interacting with, and organizing gatherings with a variety of people in close proximity. This feature can provide a variety of services to many people, such as gathering people who commute to the same place to commute together, or organizing social gatherings with like-minded people who live in the same area. This is the end goal of the MTOE platform: to organically mix and meet more people through your location and make your life more fulfilling.
Tokenomics et analyse de prix de MTOE (MTOE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MTOE (MTOE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MTOE (MTOE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MTOE (MTOE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MTOE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MTOE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MTOE, explorez le prix en direct du token MTOE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.