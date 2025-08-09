Qu'est-ce que MuratiAI (MURATIAI)

What is MuratiAI? MuratiAl is a revolutionary blockchain-based platform that leverages the power of artificial intelligence (Al) to generate anime-focused images and videos. The platform is designed to cater to the growing demand for anime content, which is becoming increasingly popular among the younger generation and to provide anime fans with high-quality, customizable content that can be used for a wide range of purposes. With MuratiAl, users can create their own unique characters, scenes, and storylines using cutting-edge Al technology. MURATIAI is the native token of MuratiAI and it has its own unique revenue model.

Ressource de MuratiAI (MURATIAI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de MuratiAI (MURATIAI)

Comprendre la tokenomics de MuratiAI (MURATIAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MURATIAI !