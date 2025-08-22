Qu'est-ce que MuxyAI (MAI)

MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de MuxyAI (MAI) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de MuxyAI (USD)

Combien vaudra MuxyAI (MAI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs MuxyAI (MAI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour MuxyAI.

Consultez la prévision de prix de MuxyAI maintenant !

MAI en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de MuxyAI (MAI)

Comprendre la tokenomics de MuxyAI (MAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MuxyAI (MAI) Combien vaut MuxyAI (MAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MAI en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MAI à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de MuxyAI ? La capitalisation boursière de MAI est de $ 58.24K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MAI ? L'offre en circulation de MAI est de 710.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MAI ? MAI a atteint un prix ATH de 0.01913929 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MAI ? MAI a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MAI est de -- USD . Est-ce que MAI va augmenter cette année ? MAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MAI pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur MuxyAI (MAI)