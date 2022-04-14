Tokenomics de MuxyAI (MAI)
MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.
Tokenomics et analyse de prix de MuxyAI (MAI)
Tokenomics de MuxyAI (MAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MuxyAI (MAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MAI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MAI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MAI, explorez le prix en direct du token MAI !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.