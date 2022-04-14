Tokenomics de MxmBoxcEus Token (MBE)
Informations sur MxmBoxcEus Token (MBE)
MBE is a new metaverse crypto digital ecology, an updated iteration on the basis of the traditional blockchain ecology, issuing new digital Token and opening up more brand new application scenarios. The MBE community has carried out a reform of the traditional financial sector, aiming to reform the entire blockchain market. The community issued a new digital token of the same name, CIRCLE, which deepens the depth of the DeFi domain and builds a new consensus concept and pass-through economic model of the metaverse game ecology. MBE utilizes a highly autonomous community with its own circulating currency, allowing users to build new content, socialization, order and economy in a world of their own. MBE establishes a new set of game play and LP pledge mining operation model, aiming to build a decentralized metaverse ecosystem of DeFi+Web3.0+Chain Tour+NFT.
Tokenomics et analyse de prix de MxmBoxcEus Token (MBE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MxmBoxcEus Token (MBE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MxmBoxcEus Token (MBE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MxmBoxcEus Token (MBE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MBE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MBE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MBE, explorez le prix en direct du token MBE !
Prévision du prix de MBE
Vous voulez savoir dans quelle direction MBE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MBE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.