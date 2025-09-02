En savoir plus sur MPAL

Logo de MyPal4Life

Prix de MyPal4Life (MPAL)

Non listé

Prix en temps réel : 1 MPAL à USD

$0.00080371
$0.00080371$0.00080371
+1.20%1D
mexc
USD
Graphique du prix de MyPal4Life (MPAL) en temps réel
Informations sur le prix de MyPal4Life (MPAL) en USD

Qu'est-ce que MyPal4Life (MPAL)

MyPal4Life is a utility-focused blockchain project designed to support pet owners and veterinary services through decentralized technology. Built on the Base network, MyPal4Life enables peer-to-peer transactions, pet health tracking, and secure ownership records using smart contracts. The project includes features such as a pet identity system, reward mechanisms for responsible ownership, and integrations with IoT devices like smart collars. MyPal4Life aims to provide practical tools for pet care while exploring the use of Web3 in the companion animal sector.

Combien vaut MyPal4Life (MPAL) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MPAL en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MPAL à USD ?
Le prix actuel de MPAL en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de MyPal4Life ?
La capitalisation boursière de MPAL est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MPAL ?
L'offre en circulation de MPAL est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MPAL ?
MPAL a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MPAL ?
MPAL a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de MPAL ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MPAL est de -- USD.
Est-ce que MPAL va augmenter cette année ?
MPAL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MPAL pour une analyse plus approfondie.
