Qu'est-ce que N GameFi (N)

N GameFi is a decentralized gaming ecosystem designed to integrate play-to-earn mechanics with sustainable tokenomics. The project introduces a native token that is used for in-game transactions, leaderboard rewards, and community-driven governance. Unlike speculative meme tokens, N GameFi emphasizes real use cases, including game participation, prize distribution, and player-to-player economy. The token contract includes features such as adjustable transaction fees to support liquidity, development, and community rewards. These mechanisms are not controlled by a single entity but are subject to community governance, ensuring transparency and fairness. The project’s purpose is to bridge traditional gaming and blockchain by enabling developers to integrate their games into the ecosystem while allowing players to earn and use tokens seamlessly.

Ressource de N GameFi (N) Site officiel

Prévision de prix de N GameFi (USD)

N en devises locales

Tokenomics de N GameFi (N)

Comprendre la tokenomics de N GameFi (N) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token N !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur N GameFi (N) Combien vaut N GameFi (N) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de N en USD est de 0.00085425 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de N à USD ? $ 0.00085425 . Consultez le Le prix actuel de N en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de N GameFi ? La capitalisation boursière de N est de $ 375.99K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de N ? L'offre en circulation de N est de 442.42M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de N ? N a atteint un prix ATH de 0.00178487 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de N ? N a vu un prix ATL de 0.00083305 USD . Quel est le volume de trading de N ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour N est de -- USD . Est-ce que N va augmenter cette année ? N pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de N pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur N GameFi (N)