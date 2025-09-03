Informations sur le prix de New BitShares (NBS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003607 $ 0.00003607 $ 0.00003607 Bas 24 h $ 0.00003693 $ 0.00003693 $ 0.00003693 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003607$ 0.00003607 $ 0.00003607 Haut 24 h $ 0.00003693$ 0.00003693 $ 0.00003693 Sommet historique $ 0.051117$ 0.051117 $ 0.051117 Prix le plus bas $ 0.00002701$ 0.00002701 $ 0.00002701 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +0.94% Variation du prix (7 j) +0.23% Variation du prix (7 j) +0.23%

Le prix en temps réel de New BitShares (NBS) est de $0.00003644. Au cours des dernières 24 heures, NBS a évolué entre un minimum de $ 0.00003607 et un maximum de $ 0.00003693, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NBS est $ 0.051117, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002701.

En termes de performance à court terme, NBS a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +0.94% sur 24 heures et de +0.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour New BitShares (NBS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 131.25K$ 131.25K $ 131.25K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 3,600,000,000.0 3,600,000,000.0 3,600,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de New BitShares est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NBS est de 0.00, avec une offre totale de 3600000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 131.25K.