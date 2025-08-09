Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de NPT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de NPT.

Le prix de Nexus Pro Token (NPT) est actuellement de 0.00113098 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de NPT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Nexus Pro Token (NPT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Nexus Pro Token en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Nexus Pro Token en USD était de $ -0.0000764527.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Nexus Pro Token en USD était de $ -0.0001671214.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Nexus Pro Token en USD était de $ -0.0008913442830389168.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.06% 30 jours $ -0.0000764527 -6.75% 60 jours $ -0.0001671214 -14.77% 90 jours $ -0.0008913442830389168 -44.07%

Analyse de prix de Nexus Pro Token (NPT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Nexus Pro Token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00111911$ 0.00111911 $ 0.00111911 Haut 24 h $ 0.00113098$ 0.00113098 $ 0.00113098 Sommet historique $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.06% Variation du prix (7 j) -12.89%

Informations de marché pour Nexus Pro Token (NPT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :