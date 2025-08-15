Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de NEXUS en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de NEXUS.

Le prix de Nexus Tools (NEXUS) est actuellement de 0.00014752 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de NEXUS en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Nexus Tools (NEXUS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Nexus Tools en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Nexus Tools en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Nexus Tools en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Nexus Tools en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -17.27% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Nexus Tools (NEXUS)

Découvrez la dernière analyse de prix de Nexus Tools : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00014695$ 0.00014695 $ 0.00014695 Haut 24 h $ 0.00018055$ 0.00018055 $ 0.00018055 Sommet historique $ 0.0002966$ 0.0002966 $ 0.0002966 Variation du prix (1 h) -1.69% Changement de prix (1J) -17.27% Variation du prix (7 j) -33.88%

Informations de marché pour Nexus Tools (NEXUS)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :