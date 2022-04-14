Tokenomics de Nexus Tools (NEXUS)
Informations sur Nexus Tools (NEXUS)
Nexus Tools is a full stack trading platform built to decode the blockchain. It makes on-chain data readable and actionable with real-time trend detection, smart wallet tracking, and live CT feeds. From whale watching to token screeners, Nexus Tools brings traders everything they need in one interface. Follow trending coins, track KOL activity, monitor launches, and get notified as key movements happen. Execute trades with confidence, directly from the platform. Nexus Tools brings precision and speed to the chaos of crypto markets, offering a complete ecosystem for informed trading.
Tokenomics et analyse de prix de Nexus Tools (NEXUS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Nexus Tools (NEXUS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Nexus Tools (NEXUS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nexus Tools (NEXUS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NEXUS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NEXUS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NEXUS, explorez le prix en direct du token NEXUS !
Prévision du prix de NEXUS
Vous voulez savoir dans quelle direction NEXUS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de NEXUS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.