Le prix de NFTREASURE (TRESR) est actuellement de 0.00128276 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de TRESR en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de NFTREASURE (TRESR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de NFTREASURE en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de NFTREASURE en USD était de $ +0.0003194834.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de NFTREASURE en USD était de $ -0.0000352819.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de NFTREASURE en USD était de $ -0.0007638936613500293.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +5.14% 30 jours $ +0.0003194834 +24.91% 60 jours $ -0.0000352819 -2.75% 90 jours $ -0.0007638936613500293 -37.32%

Analyse de prix de NFTREASURE (TRESR)

Découvrez la dernière analyse de prix de NFTREASURE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00121665$ 0.00121665 $ 0.00121665 Haut 24 h $ 0.0012827$ 0.0012827 $ 0.0012827 Sommet historique $ 0.185056$ 0.185056 $ 0.185056 Variation du prix (1 h) +2.02% Changement de prix (1J) +5.14% Variation du prix (7 j) +16.56%

Informations de marché pour NFTREASURE (TRESR)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :