Tokenomics de NinaPumps (NINA)
With the proliferation of social media branding and marketing, $NINA positions itself uniquely in the cryptocurrency space as a firebrand in the massive online conflict between Logan Paul and Dillon Danis for their upcoming boxing match and fallout. The established $NINA community engages alongside the current media campaign making headlines around the world with a large viral presence. Keying in on the controversial relationship claims of Logan’s new fiance Nina Agdal, the $NINA community fights alongside Dillon Danis; supporting his efforts with viral marketing in the social media campaign against the colossal presence of Logan Paul.
$NINA currently has the following accolades:
- Dextools score of 81
- Liquidity locked for 69 years
- Developer tokens locked for 69 days with less than 5% of circulating supply and less than 5% of liquidity
- Website built and updated: ninapumps.xyz
- Telegram link updated: https://t.me/+Y56ep6KK9pZmOTkx
Tokenomics et analyse de prix de NinaPumps (NINA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de NinaPumps (NINA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de NinaPumps (NINA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de NinaPumps (NINA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NINA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NINA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NINA, explorez le prix en direct du token NINA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.