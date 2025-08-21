Informations sur le prix de nioctiB (NIOCTIB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0011231 $ 0.0011231 $ 0.0011231 Bas 24 h $ 0.00119309 $ 0.00119309 $ 0.00119309 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0011231$ 0.0011231 $ 0.0011231 Haut 24 h $ 0.00119309$ 0.00119309 $ 0.00119309 Sommet historique $ 0.242241$ 0.242241 $ 0.242241 Prix le plus bas $ 0.00074959$ 0.00074959 $ 0.00074959 Variation du prix (1 h) +0.33% Changement de prix (1J) +3.56% Variation du prix (7 j) -15.46% Variation du prix (7 j) -15.46%

Le prix en temps réel de nioctiB (NIOCTIB) est de $0.00118591. Au cours des dernières 24 heures, NIOCTIB a évolué entre un minimum de $ 0.0011231 et un maximum de $ 0.00119309, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NIOCTIB est $ 0.242241, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00074959.

En termes de performance à court terme, NIOCTIB a évolué de +0.33% au cours de la dernière heure, +3.56% sur 24 heures et de -15.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour nioctiB (NIOCTIB)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.80K$ 24.80K $ 24.80K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de nioctiB est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NIOCTIB est de 0.00, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.80K.