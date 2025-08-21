Informations sur le prix de Nirmata (NIR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00665368 $ 0.00665368 $ 0.00665368 Bas 24 h $ 0.01111899 $ 0.01111899 $ 0.01111899 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00665368$ 0.00665368 $ 0.00665368 Haut 24 h $ 0.01111899$ 0.01111899 $ 0.01111899 Sommet historique $ 0.59747$ 0.59747 $ 0.59747 Prix le plus bas $ 0.00500603$ 0.00500603 $ 0.00500603 Variation du prix (1 h) +0.12% Changement de prix (1J) +25.99% Variation du prix (7 j) +26.77% Variation du prix (7 j) +26.77%

Le prix en temps réel de Nirmata (NIR) est de $0.01000309. Au cours des dernières 24 heures, NIR a évolué entre un minimum de $ 0.00665368 et un maximum de $ 0.01111899, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NIR est $ 0.59747, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00500603.

En termes de performance à court terme, NIR a évolué de +0.12% au cours de la dernière heure, +25.99% sur 24 heures et de +26.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nirmata (NIR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de Nirmata est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NIR est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.