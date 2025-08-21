Qu'est-ce que Nirvana Chain (NAC)

Nirvana Chain: Born for decentralized application development. Support multiple consensus mechanisms, distributed storage, dynamic pricing, anti-quantum computing, cross-chain computing and other innovative technologies. Support diverse consensus mechanisms, distributed storage, dynamic pricing, anti-quantum computing, cross-chain operations and other innovative technologies Nirvana Chain hopes to improve the public chain ecology through its own advanced technology concept.Realize decentralized applications with low learning threshold and ease of use.The perfect application of the traditional technology ecology into the chain change. Application main chain: based on POWF consensus mechanism . Application instance: logic chain (DPOS/Custom) + data chain (DAG) The consensus layer is the core part of the blockchain protocol, which defines the consensus algorithm and block data paradigm. NA uses an innovative heterogeneous composite chain consensus mechanisms ,Users can choose the consensus mechanism that best suits their application requirements. Lightweight Turing complete virtual machine developed by NA Ecosystem. A high-performance block chain network distributor aims to provide an efficient, convenient, stable, secure and scalable custom blockchain system. It is not a simulation of a physical machine through an operating system. NVM supports microservice architecture, , At the same time, it has the function of dynamic analysis, which can realize the development of dynamic Web rendering (similar to ASP/PHP/JSP)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Nirvana Chain (NAC) Site officiel

Prévision de prix de Nirvana Chain (USD)

Combien vaudra Nirvana Chain (NAC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Nirvana Chain (NAC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Nirvana Chain.

Consultez la prévision de prix de Nirvana Chain maintenant !

NAC en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Nirvana Chain (NAC)

Comprendre la tokenomics de Nirvana Chain (NAC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NAC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Nirvana Chain (NAC) Combien vaut Nirvana Chain (NAC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NAC en USD est de 0.097761 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NAC à USD ? $ 0.097761 . Consultez le Le prix actuel de NAC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Nirvana Chain ? La capitalisation boursière de NAC est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NAC ? L'offre en circulation de NAC est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NAC ? NAC a atteint un prix ATH de 7.27 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NAC ? NAC a vu un prix ATL de 0.088268 USD . Quel est le volume de trading de NAC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NAC est de -- USD . Est-ce que NAC va augmenter cette année ? NAC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NAC pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Nirvana Chain (NAC)