Tokenomics de Nirvana Chain (NAC)
Informations sur Nirvana Chain (NAC)
Nirvana Chain: Born for decentralized application development.
Support multiple consensus mechanisms, distributed storage, dynamic pricing, anti-quantum computing, cross-chain computing and other innovative technologies. Support diverse consensus mechanisms, distributed storage, dynamic pricing, anti-quantum computing, cross-chain operations and other innovative technologies
Nirvana Chain hopes to improve the public chain ecology through its own advanced technology concept.Realize decentralized applications with low learning threshold and ease of use.The perfect application of the traditional technology ecology into the chain change.
Application main chain: based on POWF consensus mechanism . Application instance: logic chain (DPOS/Custom) + data chain (DAG)
The consensus layer is the core part of the blockchain protocol, which defines the consensus algorithm and block data paradigm. NA uses an innovative heterogeneous composite chain consensus mechanisms ,Users can choose the consensus mechanism that best suits their application requirements.
Lightweight Turing complete virtual machine developed by NA Ecosystem. A high-performance block chain network distributor aims to provide an efficient, convenient, stable, secure and scalable custom blockchain system. It is not a simulation of a physical machine through an operating system. NVM supports microservice architecture, , At the same time, it has the function of dynamic analysis, which can realize the development of dynamic Web rendering (similar to ASP/PHP/JSP)
Tokenomics et analyse de prix de Nirvana Chain (NAC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Nirvana Chain (NAC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Nirvana Chain (NAC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nirvana Chain (NAC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NAC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NAC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NAC, explorez le prix en direct du token NAC !
Prévision du prix de NAC
Vous voulez savoir dans quelle direction NAC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de NAC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.